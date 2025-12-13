Український півзахисник Віктор Циганков залишив помітний слід в історії Жирони після вражаючого виступу у чемпіонаті Іспанії.

У 16-му турі Ла Ліги каталонський клуб зіграв на виїзді з Реалом Сосьєдад. Господарі поля відкрили рахунок у першому таймі, але після перерви Жирона зуміла переламати перебіг зустрічі та здобула перемогу 2:1. Головним героєм став Циганков, який оформив дубль лише за вісім хвилин.

За даними журналіста Франа Мартінеса, українець став першим гравцем в історії Жирони, який забив два голи у гостьовому матчі в останні 15 хвилин гри.

За останні шість років Жирона зуміла оформити на виїзді лише два дублі, і обидва рази автором виступав саме Циганков:

18 березня 2023 року проти Райо Вальєкано

12 грудня 2025 року проти Реала Сосьєдад

Раніше стала відома оцінка Циганкова за переможний дубль у матчі Ла Ліги.