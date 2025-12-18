Жирона, яка цього сезону веде боротьбу за збереження прописки в Ла Лізі, зацікавилась 20-річним нападником Дьора Олександром Пищуром, повідомляє Nemzeti Sport.

Каталонці надіслали угорцям першу пропозицію, що свідчить про серйозність їхніх намірів, але питання полягає в тому, коли сторони дійдуть згоди.

204-сантиметровий центрфорвард брав участь в ЧС-2025 U-20, що проходив в Чилі, на його рахунку 1 гол в 4-х матчах.

Син відомого українського нападника Олександра Пищура у цьому сезоні 20 матчів, на його рахунку 4 голи, 1 асисит. Transfermarkt оцінює українця в 250 тисяч євро.

ФІФА оголосила результати голосування за нагороди The Best 2025.