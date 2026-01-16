Зідан: «У Реалі тренер повинен показати, що завжди на боці футболістів»
Французький фахівець розкрив секрет успіху у королівському клубі
24 хвилини тому
Зінедін Зідан розкрив особливості свого тренерського підходу під час роботи у Реалі на тлі звільнення з посади Хабі Алонсо.
В Реалі ми завжди були доступні для футболістів. На мою думку, саме це робить команду сильною – ти маєш бути поруч із гравцем. Якщо цього не розумієш, у цій професії довго не протримаєшся
Ми тут, щоб підтримувати їх; ти повинен показати, що завжди на їхньому боці. Щоб роздягальня прийняла те, що ти хочеш впровадити, потрібно розташувати гравців до себе. Якщо футболісти не погоджуються з усім, що їм пропонують – тренуваннями, навантаженнями – завжди чогось буде бракувати.
Думаю, з нами вони дійсно отримували задоволення від процесу на всіх рівнях, , – передає слова Зідана Marca.
Нагадаємо, вчора, 15 січня, Реал під керівництвом нового тренера Арбелоа програв Альбасете у 1/8 фіналу Кубка Іспанії.
