Зінедін Зідан розкрив особливості свого тренерського підходу під час роботи у Реалі на тлі звільнення з посади Хабі Алонсо.

В Реалі ми завжди були доступні для футболістів. На мою думку, саме це робить команду сильною – ти маєш бути поруч із гравцем. Якщо цього не розумієш, у цій професії довго не протримаєшся

Ми тут, щоб підтримувати їх; ти повинен показати, що завжди на їхньому боці. Щоб роздягальня прийняла те, що ти хочеш впровадити, потрібно розташувати гравців до себе. Якщо футболісти не погоджуються з усім, що їм пропонують – тренуваннями, навантаженнями – завжди чогось буде бракувати.

Думаю, з нами вони дійсно отримували задоволення від процесу на всіх рівнях, , – передає слова Зідана Marca.