Зінченко: «Дякуємо всій Канаді, всім, хто допомагає українцям»

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади подякував народу країни-господарки за підтримку під час війни. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Дуже приємно перебувати тут. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всій Канаді, усім людям тут, які допомагали та допомагають українцям.

Знаю, що тут велика українська діаспора. Від себе й від усієї збірної хотів би подякувати за ту допомогу, яку ми отримали й отримуємо в ці тяжкі для України дні.

Перебувати тут сьогодні — це одне задоволення. І те, як прийняла нас Канада, і цей турнір – для нас честь бути тут.