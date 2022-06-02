Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Спідвей. Гран-прі. Етап 1. Горичан (Хорватія)
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Гельсінкі - Цюріх

Зінченко: «Гра з Уельсом буде більше не про фізичний стан чи тактику – це буде гра на виживання»

Олександр визнав, що в другому таймі збірна України підсіла
Футбол Збірна України
08:26
Зінченко: «Гра з Уельсом буде більше не про фізичний стан чи тактику – це буде гра на виживання»
Олександр Зінченко / Фото: snsgroupportal.co.uk

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко висловився про перемогу над Шотландією (3:1) та фінал плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 з Уельсом. Слова футболіста приводить прес-служба УАФ.

Про Шотландію

«Було таке відчуття, що ми контролюватимемо гру всі 90 хвилин, проте в середині другого тайму ми підсіли, що було помітно збоку. Ми на це очікували, оскільки Шотландія – дуже добра команда. Вона любить грати в довгі передачі на боротьбу, підбір, ще один підбір. Найголовніше, що ми перемогли. Але радіти нема коли. Настав час для відновлення. Попереду – фінал усього нашого життя.

Про відновлення до Уельсу.

«Кожен із нас – професіонал, який повинен знати, що йому потрібно робити для цього. Однак усі ми розуміємо, що гра з Уельсом буде більше не про фізичний стан чи тактику – це буде гра на виживання. Усі битимуться до кінця й віддаватимуть усього себе, тому що ми гратимемо за нашу країну».

Про рішення вболівальників віддати приз «Лев матчу» Андрію Ярмоленку.

«Згоден із ними на сто відсотків. Андрій – лідер нашої команди, гравець, який кожного матчу робить рахунок, забиває важливі м’ячі. Я радий за нього, хочу його привітати із цим визнанням».

Про реакцію на пропущений м'яч.

«Ми маємо гіркий досвід у цьому, тому розуміли ситуацію. Ми знали, що шотландці побіжать уперед. Однак ми додали в цьому аспекті, зіграли як одне ціле й довели справу до перемоги».

Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Олександр Зінченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Манчестер Сіті» готовий продати Зінченка
«Манчестер Сіті» готовий продати Зінченка
Футбол Українські легіонери
01 червня 08:56
Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»
Футбол Збірна України
31 травня 21:27
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни
Зінченко розплакався на прес-конференції – розповідав про українських дітей, які мріють про закінчення війни
Футбол Збірна України
31 травня 20:59
Зінченко заснував фонд, який буде допомагати українцям, що постраждали від війни
Зінченко заснував фонд, який буде допомагати українцям, що постраждали від війни
Футбол Українські легіонери
31 травня 08:52
Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»
Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»
Футбол Збірна України
30 травня 22:57
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 11:39

Новини: Футбол

Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка
Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка
Збірна України
09:59
Хавбек Шотландії: «Нам потрібно обтрусити з себе пил після поразки від України»
Хавбек Шотландії: «Нам потрібно обтрусити з себе пил після поразки від України»
Збірна України
09:49
Миколенко: «Ми повинні були забити 5 м'ячів і завершувати гру в середині другого тайму»
Миколенко: «Ми повинні були забити 5 м'ячів і завершувати гру в середині другого тайму»
Збірна України
09:42
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Збірна України
09:31
«Лише 90 хвилин були суперниками». Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою
«Лише 90 хвилин були суперниками». Збірна Шотландії привітала Україну з перемогою
Збірна України
09:19
Єднання фанатів з командою. Як збірна України святкувала перемогу над Шотландією з уболівальниками
Єднання фанатів з командою. Як збірна України святкувала перемогу над Шотландією з уболівальниками
Збірна України
09:03
Світоліна відреагувала на вихід збірної України в фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022
Світоліна відреагувала на вихід збірної України в фінал кваліфікації чемпіонату світу-2022
WTA
08:59
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Шевченко: «Це було неймовірно, дуже важлива перемога»
Збірна України
08:58
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Збірна України
08:55
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини