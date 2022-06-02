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Зінченко: «Гра з Уельсом буде більше не про фізичний стан чи тактику – це буде гра на виживання»
Олександр визнав, що в другому таймі збірна України підсіла
08:26
Олександр Зінченко / Фото: snsgroupportal.co.uk
Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко висловився про перемогу над Шотландією (3:1) та фінал плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 з Уельсом. Слова футболіста приводить прес-служба УАФ.
Про Шотландію
«Було таке відчуття, що ми контролюватимемо гру всі 90 хвилин, проте в середині другого тайму ми підсіли, що було помітно збоку. Ми на це очікували, оскільки Шотландія – дуже добра команда. Вона любить грати в довгі передачі на боротьбу, підбір, ще один підбір. Найголовніше, що ми перемогли. Але радіти нема коли. Настав час для відновлення. Попереду – фінал усього нашого життя.
Про відновлення до Уельсу.
«Кожен із нас – професіонал, який повинен знати, що йому потрібно робити для цього. Однак усі ми розуміємо, що гра з Уельсом буде більше не про фізичний стан чи тактику – це буде гра на виживання. Усі битимуться до кінця й віддаватимуть усього себе, тому що ми гратимемо за нашу країну».
Про рішення вболівальників віддати приз «Лев матчу» Андрію Ярмоленку.
«Згоден із ними на сто відсотків. Андрій – лідер нашої команди, гравець, який кожного матчу робить рахунок, забиває важливі м’ячі. Я радий за нього, хочу його привітати із цим визнанням».
Про реакцію на пропущений м'яч.
«Ми маємо гіркий досвід у цьому, тому розуміли ситуацію. Ми знали, що шотландці побіжать уперед. Однак ми додали в цьому аспекті, зіграли як одне ціле й довели справу до перемоги».Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.
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