Зінченко: «Коли П’ятов вже грав за збірну України, мені було 10 і я підкорював стадіони Житомирської області»

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Півзахисник збірної України Олександр Зінченко в своєму Instagram висловився про завершення кар’єри в національній команді Андрія П’ятова:



Його кар’єра у збірній – це приклад для наслідування та мотивація для самовдосконалення. Будучи першим номером збірної України, він багато років виконував найскладніше спортивне завдання. Утримувався на вершині та перевершував себе учорашнього.

Найкрасивіше прощання – це коли ще є, що сказати, але ти йдеш під овації. Він б точно ще був корисним збірній, але ми поважаємо його рішення і дякуємо за чудову кар’єру.