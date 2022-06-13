Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Зінченко: «Коли П’ятов вже грав за збірну України, мені було 10 і я підкорював стадіони Житомирської області»
Олександр подякував голкіперу за неперевершену гру в національній команді
15:41
Фото: Getty Images
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко в своєму Instagram висловився про завершення кар’єри в національній команді Андрія П’ятова:
Коли цей легендарний футболіст вже грав за збірну України, мені було десять і я підкорював стадіони Житомирської області.
Його кар’єра у збірній – це приклад для наслідування та мотивація для самовдосконалення. Будучи першим номером збірної України, він багато років виконував найскладніше спортивне завдання. Утримувався на вершині та перевершував себе учорашнього.
Найкрасивіше прощання – це коли ще є, що сказати, але ти йдеш під овації. Він б точно ще був корисним збірній, але ми поважаємо його рішення і дякуємо за чудову кар’єру.
Нагадаємо, що в останньому матчі П’ятова Україна розгромила Вірменію.
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