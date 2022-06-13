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Зінченко: «Коли П’ятов вже грав за збірну України, мені було 10 і я підкорював стадіони Житомирської області»

Олександр подякував голкіперу за неперевершену гру в національній команді
Футбол Збірна України
15:41
Зінченко: «Коли П’ятов вже грав за збірну України, мені було 10 і я підкорював стадіони Житомирської області»
Фото: Getty Images

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко в своєму Instagram висловився про завершення кар’єри в національній команді Андрія П’ятова:

Коли цей легендарний футболіст вже грав за збірну України, мені було десять і я підкорював стадіони Житомирської області.

Його кар’єра у збірній – це приклад для наслідування та мотивація для самовдосконалення. Будучи першим номером збірної України, він багато років виконував найскладніше спортивне завдання. Утримувався на вершині та перевершував себе учорашнього.

Найкрасивіше прощання – це коли ще є, що сказати, але ти йдеш під овації. Він б точно ще був корисним збірній, але ми поважаємо його рішення і дякуємо за чудову кар’єру.

Нагадаємо, що в останньому матчі П’ятова Україна розгромила Вірменію.

Олег Шумейко-молодший
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Андрій Пятов Олександр Зінченко

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