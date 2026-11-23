Український захисник Олександр Зінченко наразі не розглядає можливості продовжити кар’єру в чемпіонаті України. Про це розповів футбольний журналіст Ігор Циганик, коментуючи інтерес Шахтаря до гравця.

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За словами експерта, донецький клуб намагався зв’язатися із Зінченком, щоб дізнатися, чи готовий він розглянути повернення в український футбол. Відповідь, яку отримав Шахтар, свідчила про те, що зараз такий варіант захисника не цікавить.

Водночас Циганик наголосив, що не назвав би цю ситуацію повноцінними або офіційними перемовинами. За його інформацією, йшлося лише про спробу встановити контакт і з’ясувати позицію футболіста. Журналіст зазначив, що певне спілкування між сторонами все ж відбулося, проте до предметного обговорення можливого переходу справа не дійшла.

Наразі Зінченко тренується у розташуванні Аякса, який залишив влітку через затяжне відновлення після травми та завершення контракту. Нової угоди футболіст поки не підписував.

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