Зінченко визначився з кроками після закінчення контракту з Аяксу
Угода спливає влітку
близько 3 годин тому
Олександр Зінченко / Фото - Pro Shots
Півзахисник Аякса та збірної України Олександр Зінченко планує перепідписати контракт зі своїм клубом, повідомляє Soccer News.
29-річний футболіст підписав контракт з Аяксом до кінця сезону 2025/26, і очікувалося, що після цього він обере більш привабливий для себе варіант.
Зінченко, який порвав хрести минулого тижня, прагне віддячити Аяксу, погодившись на меншу зарплату, порівняно з його контрактом в Арсеналі.
В Англії Олександр отримував 120 000 фунтів на тиждень. В Аяксі йому доведеться задовольнитися лише частиною цієї суми.
