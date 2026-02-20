Півзахисник Аякса та збірної України Олександр Зінченко планує перепідписати контракт зі своїм клубом, повідомляє Soccer News.

29-річний футболіст підписав контракт з Аяксом до кінця сезону 2025/26, і очікувалося, що після цього він обере більш привабливий для себе варіант.

Зінченко, який порвав хрести минулого тижня, прагне віддячити Аяксу, погодившись на меншу зарплату, порівняно з його контрактом в Арсеналі.

В Англії Олександр отримував 120 000 фунтів на тиждень. В Аяксі йому доведеться задовольнитися лише частиною цієї суми.

Колишня зірка Аякса підтримав Зінченка, який отримав важку травму.