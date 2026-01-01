Зірковий англійський вінгер Рахім Стерлінг став однією з найбільш обговорюваних фігур із відкриттям зимового трансферного вікна 2026 року.

За інформацією видання TeamTalk, 31-річний футболіст, який остаточно втратив місце у складі Челсі, може продовжити кар'єру в іншому клубі з Лондона Фулгемі. Головний тренер дачників Марку Сілва бачить у Стерлінгу оптимальне посилення атакувальної групи команди.

У нинішньому сезоні 2025/26 вінгер поки що не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах. Основною складністю потенційного переходу залишається висока зарплата гравця, що становить близько 325 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Очікується, що Фулгем спробує оформити оренду, за якої Челсі візьме на себе частину фінансових зобов'язань. Незважаючи на інтерес з боку Крістал Пелас та розмови про можливий перехід до Ньюкаслу, саме Фулгем вважається головним претендентом на чотириразового чемпіона Англії.

