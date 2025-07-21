Зірка Ліверпуля наближається до Баварії
Ліверпуль отримає бажану компенсацію
близько 4 годин тому
Баварія готова запропонувати 75 мільйонів євро за колумбійського хавбека Ліверпуля Луїса Діаса, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Ліверпуль відхилив першу пропозицію Баварії на 58.5 млн євро. Чемпіон Англії оцінив Лучо близько 70 мільйонів євро.
Сам футболіст вже погодив умови особистого контракту з Баварією.
У сезоні-2024/2025 Діас провів 50 матчів в футболці Ліверпуля: 17 м'ячів і 8 гольових передач. Його вартість Transfermarkt становить 70 мільйонів євро.