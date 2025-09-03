Зірка збірної Франції: «Футбол і національна команда іноді дозволяють людям, які переживають важкі часи, відволіктися на 90 хвилин»
Жюль Кунде — про українських фанатів перед матчем проти України
18 хвилин тому
Жуль Кунде/ фото - Гетті
Французький захисник Барселони та національної команди Жюль Кунде висловився про підтримку збірної України напередодні відбіркового матчу ЧС-2026. Поєдинок між Францією та Україною відбудеться у Польщі.
Ми знаємо, що в Польщі буде багато українців, ми це враховуємо. Ми розуміємо, через що вони проходять. Футбол і національна команда іноді дозволяють людям, які переживають важкі часи, відволіктися на 90 хвилин, – сказав Кунде на пресконференції.
Нагадаємо, що 5 вересня матчем проти Франції у Вроцлаві (Польща) розпочне свій шлях у відборі на ЧС збірна України. У групі D, окрім цих збірних, також зіграють Ісландія та Азербайджан.
Поділитись