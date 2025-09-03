Ключовий захисник збірної України не зіграє проти Франції та Азербайджану
Чергова втрата синьо-жовтих
23 хвилини тому
Після проходження МРТ у гравця Евертона Віталія Миколенка виявлено ушкодження, отримане в матчах за англійську команду. Через це захисник не зможе зіграти за збірну України у вересневих матчах відбору на ЧС-2026 з Францією та Азербайджаном.
Тренерський штаб Сергія Реброва довикликав Владислава Дубінчака з київського Динамо на ці поєдинки, повідомляє пресслужба УАФ.
Вчора розташування збірної України залишив голкіпер Андрій Лунін, який має проблеми зі здоров’ям.
Після зустрічі з Францією (5 вересня) синьо-жовті продовжать підготовку в Польщі, а вже 7 вересня відправляться до Баку.
Нагадаємо, відбірковий турнір ЧС-2026 у європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року. За підсумками двох раундів команди змагатимуться за 16 путівок на мундіаль.
