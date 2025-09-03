Павло Василенко

Після проходження МРТ у гравця Евертона Віталія Миколенка виявлено ушкодження, отримане в матчах за англійську команду. Через це захисник не зможе зіграти за збірну України у вересневих матчах відбору на ЧС-2026 з Францією та Азербайджаном.

Тренерський штаб Сергія Реброва довикликав Владислава Дубінчака з київського Динамо на ці поєдинки, повідомляє пресслужба УАФ.

Вчора розташування збірної України залишив голкіпер Андрій Лунін, який має проблеми зі здоров’ям.

Після зустрічі з Францією (5 вересня) синьо-жовті продовжать підготовку в Польщі, а вже 7 вересня відправляться до Баку.

Нагадаємо, відбірковий турнір ЧС-2026 у європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року. За підсумками двох раундів команди змагатимуться за 16 путівок на мундіаль.