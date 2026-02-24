Павло Василенко

Марокканського футболіста Ашраф Хакімі судитимуть у Франції за обвинуваченням у зґвалтуванні. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Захисник Парі Сен-Жермен і національної збірної Марокко категорично відкидає звинувачення та наполягає на своїй невинуватості.

У заяві, опублікованій у соцмережі X, Хакімі зазначив, що сам факт обвинувачення нині є підставою для судового процесу, навіть якщо підозрюваний його заперечує. За словами футболіста, всі наявні докази свідчать про неправдивість звинувачень. Він наголосив, що спокійно очікує суду, який, на його думку, дозволить істині вийти назовні.

Прокуратура Нантера висунула офіційні обвинувачення ще у березні 2023 року. Йдеться про заяву 24-річної жінки, яка звернулася до поліції у лютому того ж року. У серпні 2025-го видання Le Parisien повідомило, що у разі обвинувального вироку футболісту може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Сам Хакімі визнає лише взаємні поцілунки та обійми за згодою, заперечуючи будь-яке сексуальне насильство. В обвинувальному акті прокурор зазначив, що опис подій, наданий заявницею, збігається з повідомленнями, які вона надсилала подрузі майже в режимі реального часу.

27-річний футболіст виступає за ПСЖ з літа 2021 року, здобувши з клубом низку національних трофеїв, а також має багаті здобутки у складі провідних європейських команд і збірної Марокко.

Нагадаємо, що футболістом паризького клубу є український захисник Ілля Забарний.