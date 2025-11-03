Павло Василенко

Один із найвидатніших півзахисників сучасності Лука Модрич назвав п’ятьох найкращих футболістів усіх часів – і його вибір здивував уболівальників.

В інтерв’ю іспанському виданню AS хорватський маестро оминув у своєму списку таких легенд, як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду, що викликало хвилю обговорень у соцмережах.

«Передусім – Марадона. Є також Франческо Тотті, бразилець Роналдо, Звонімір Бобан, який був моїм кумиром, і, звичайно ж, Зінедін Зідан», – сказав Модрич.

Нагадаємо, що минулого літа 39-річний півзахисник покинув Реал після 12 сезонів і підписав контракт з Міланом.

В Італії він одразу став зіркою – у вересні гравці Серії А визнали Модрича найкращим футболістом місяця.