Павло Василенко

Лука Модрич готується до нового етапу життя – повернення у мадридський Реал.

Як повідомляє Defensa Central, 40-річний хорват уже прийняв пропозицію президента мадридського клубу Флорентіно Переса після завершення кар’єри – повернутися до клубу, який зробив його легендою.

За інформацією джерела, Модрич може стати послом Реала або увійти до тренерського штабу, однак сам футболіст попросив про один рік паузи, аби присвятити цей час родині після завершення виступів за Мілан.

План Модрича чіткий: після короткої відпустки він має намір розпочати навчання у тренерській школі і згодом очолити одну з юнацьких команд академії Реала.

Робота з дітьми – його давня мрія, яку Лука вважає ідеальним стартом тренерського шляху.

Нагадаємо, що Модрич здобув із мадридським клубом 28 трофеїв, включно з п’ятьма Лігами чемпіонів, і став символом епохи Переса.

Цього літа він залишив Реал і приєднався до Мілана, де продовжує доводити, що клас – поза віком.