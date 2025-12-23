Сергій Разумовський

Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв поділився в Instagram фото листа подяки від одного з територіальних центрів комплектування. Ексфутболіст опублікував знімок документа та лаконічно відреагував на відзнаку.

У підписі до допису Алієв написав: «Дякую, дуже приємно». У листі зазначено, що Варашський РТЦК та СП висловив йому подяку за допомогу в організації та проведенні благодійного футбольного турніру на підтримку Збройних сил України.

На публікацію відгукнувся і багаторічний одноклубник Алієва по Динамо Артем Мілевський. Колишній нападник збірної України залишив коментар:

Ну, ти все знаєш, що я тобі у бані скажу завтра. Артем Мілевський

