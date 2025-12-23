«Знаєш, що скажу тобі в бані». Мілевський відреагував на подяку Алієву від ТЦК
Раніше ексхавбек Динамо опублікував фото з документом
близько 1 години тому
Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв поділився в Instagram фото листа подяки від одного з територіальних центрів комплектування. Ексфутболіст опублікував знімок документа та лаконічно відреагував на відзнаку.
У підписі до допису Алієв написав: «Дякую, дуже приємно». У листі зазначено, що Варашський РТЦК та СП висловив йому подяку за допомогу в організації та проведенні благодійного футбольного турніру на підтримку Збройних сил України.
На публікацію відгукнувся і багаторічний одноклубник Алієва по Динамо Артем Мілевський. Колишній нападник збірної України залишив коментар:
Ну, ти все знаєш, що я тобі у бані скажу завтра.
Раніше Мілевський пояснив, чому Україна переграла Ісландію у відборі на ЧС.