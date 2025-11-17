Ексфутболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). Його слова наводить Sport-Express.

Емоції переповнюють, я дуже радий. Тактика Реброва з другим складом на Францію себе виправдала. Порівняно зі збірною Ісландії наші гравці були набагато свіжішими. Вітаю нашу команду із перемогою. Також я вгадав стартовий склад і результат перед грою, тож скоро мене Вангою називатимуть.

Як я й казав, Ісландія підсяде у другому таймі після довгого перельоту з Азербайджану. Так і сталося. Головне, що ми цим скористалися. Хлопці налаштувалися на матч і досягли позитивного результату, - розповів Мілевський.