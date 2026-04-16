Сергій Разумовський

У валлійському Рексемі відбулося жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи-2026 серед збірних U-19. Юнацька збірна України, яку очолює Дмитро Михайленко, потрапила до групи B, повідомила пресслужба УАФ.

Суперниками синьо-жовтих на груповому етапі стануть збірні Хорватії, Сербії та Італії. Фінальна частина турніру проходитиме в Уельсі з 28 червня по 11 липня 2026 року. Згідно з регламентом, до півфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Крім боротьби за титул чемпіона Європи, турнір матиме ще й важливе відбіркове значення. За його підсумками найсильніші збірні континенту здобудуть путівки на чемпіонат світу-2027 серед команд U-20, який прийматимуть Азербайджан та Узбекистан (важливо виходити до півфіналу).

Нагадаємо, що путівку до фінальної стадії Євро-2026 збірна України здобула завдяки перемозі у своїй відбірковій групі, де випередила Казахстан, Північну Ірландію та Румунію.

Раніше повідомлялося, що збірна України може провести червневий збір в Україні.