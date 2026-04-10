Збірна України може провести червневий збір в Україні
Наступний збір перед товариськими іграми може прийняти сучасний комплекс у Львові
близько 3 годин тому
Фото: УАФ
Керівництво УАФ вивчає можливість проведення наступного тренувального збору національної команди в Україні.
Підготовчий період заплановано на червень перед товариськими матчами, одним із суперників у яких може стати збірна Данії. Повідомляє ТаТоТаке.
У разі ухвалення позитивного рішення базою для збірної стане 5-зірковий комплекс Emily Resort.
Україна перемогла Албанію завдяки голу Олексія Гуцуляка.
