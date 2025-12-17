Досвідчений форвард Фіорентини Едін Джеко, який розглядає варіант відходу з команди під час зимового трансферного вікна, отримав ще один можливий напрямок для продовження кар'єри.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, Фіорентина отримала запит від Дженоа з проханням надати інформацію з приводу вікового нападника. Генуезький клуб активно шукає посилення лінії атаки та звернув увагу на досвід боснійця.

Додатковим фактором на користь потенційного переходу може стати головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі, який добре знайомий із Джеко і високо цінує його ігрові якості.

Едін Джеко приєднався до Фіорентини перед стартом сезону 2025/26. З моменту переходу він взяв участь у 17 матчах та відзначився двома забитими голами.

Раніше Дженоа поступилося Інтеру.