Форвард Фіорентини Едін Джеко може залишити італійський клуб вже цієї зими і продовжити кар'єру у французькому чемпіонаті.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, у послугах боснійського нападника зацікавлений ФК Париж. Представники французької команди розглядають варіант із запрошенням досвідченого футболіста для посилення лінії атаки та вже вивчають умови можливого трансферу.

Повідомляється, що Джеко не входить до довгострокових планів головного тренера Фіорентини Паоло Ванолі, а сам гравець також не проти змінити обстановку. Раніше з'являлася інформація, що за розвитком ситуації стежить і Дженоа, де виступає український півзахисник Руслан Малиновський.

Цього сезону 39-річний центральний нападник взяв участь у 18 матчах у всіх турнірах, сім разів виходячи у стартовому складі. У сумі Джеко провів на полі 652 хвилини і записав на свій рахунок два забиті м'ячі.