Сергій Разумовський

У матчі 29-го туру УПЛ Рух приймає Олександрію, і гості вже відкрили рахунок завдяки голу Цари. Львівський клуб вийшов на поєдинок дуже молодим складом:

Рух: Клименко, Кітела, Підгурський, Копина, Роман, Притула, Діалло, Гордєєв, Таллес, Руніч, Бодак

Запасні: Максименко, Воробйов, Кислянка, Ясінський, Дзюнь, Островський, Бойко, Квас, Райляну, Гоч, Алмазбеков, Угрік.

Для 15-річного Іллі Бодака та 16-річного Дениса Гордєєва це дебютні матчі в основній команді Руха. Обидва раніше мали по одному поєдинку за команду U-19.

Наразі Рух має 21 очко та посідає 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Олександрія, у якої 13 балів, уже достроково втратила шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні й вилетіла до Першої ліги.

Раніше також повідомлялося, що Рух може припинити існування як професійний клуб після завершення сезону.