Зоря може підписати африканського хавбека
близько 1 години тому
Зоря виявляє зацікавленість у молодому африканському півзахиснику, із запрошенням якого виникли певні документальні складнощі.
За інформацією ТаТоТаке, луганський клуб вирішив візові питання футболіста і чекатиме на гравця на перегляді у Туреччині.
Йдеться про хавбека Саллію Ба, який виступав на батьківщині, у Сьєрра-Леоне, за клуб Уілберфорс. За амплуа 19-річний футболіст – атакувальний інсайд, який має досвід виступів за молодіжну збірну своєї країни.
Після 16 турів Зоря має у доробку 23 залікові бали та посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.
У наступному турі луганці на виїзді зіграють проти Кудрівки. Базова дана – 21 лютого 2026 року.
