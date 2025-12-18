Павло Василенко

Зоря виявляє зацікавленість у молодому африканському півзахиснику, із запрошенням якого виникли певні документальні складнощі.

За інформацією ТаТоТаке, луганський клуб вирішив візові питання футболіста і чекатиме на гравця на перегляді у Туреччині.

Йдеться про хавбека Саллію Ба, який виступав на батьківщині, у Сьєрра-Леоне, за клуб Уілберфорс. За амплуа 19-річний футболіст – атакувальний інсайд, який має досвід виступів за молодіжну збірну своєї країни.

Після 16 турів Зоря має у доробку 23 залікові бали та посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі луганці на виїзді зіграють проти Кудрівки. Базова дана – 21 лютого 2026 року.