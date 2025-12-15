Зоря запропонувала новий контракт найкращому голеадору УПЛ
В Будківського закінчується контракт
24 хвилини тому
Пилип Будківський / Фото: -ФК Зоря
Зоря досягла прогресу в перемовинах щодо нового контракту свого капітана Пилипа Будківського, повідомляє Sport.ua.
33-річний футболіст попередньо погодився перепідписати угоду до літа 2027 року, яка передбачатиме пролонгацію на 1 рік.
Будківський цього сезону відіграв в футболці Зорі 16 матчів: 8 голів, 1 асист.
Капітан Зорі з сімома голами входить до когорти лідерів бомбардирських перегонів за підсумками першого кола УПЛ.
