Павло Василенко

Луганська Зоря офіційно оголосила про підписання півзахисника Саллієу Баха з Сьєрра-Леоне.

19-річний хавбек пройшов перегляд у складі чорно-білих на тренувальному зборі в Туреччині, де переконав тренерський штаб підписати з ним контракт.

За інформацією порталу Transfermarkt Бах перейшов до Зорі на правах вільного агента, а трудова угода з ним укладена до 30 червня 2028 року.

Попереднім клубом Баха був румунський Петролул 95, за який він відіграв 13 матчів та забив 15 м'ячів.

До того ж Саллієу вже провів п’ять матчів за збірну Сьєрра-Леоне.

На зимову перерву Зоря на восьмому місці в турнірній таблиці УПЛ з 23 очками. 23 лютого луганська команда у матчі 17-го туру чемпіонату України зіграє проти Кудрівки.