Сергій Стаднюк

У контрольному матчі на зборах у Словенії луганська Зоря зіграла внічию з боснійським Сараєво. Попри нульовий рахунок, поєдинок вийшов бойовим — обидві команди мали свої моменти, але на перший план вийшли дисципліна в обороні та надійна гра голкіперів.

Головний тренер луганців Віктор Скрипник активно використовував ротацію, перевіривши практично весь доступний склад. У другому таймі на полі з'явилися Турбаєвський, Малиш, Ескінья, Горбач, Білоцерковець, Маткевич та інші, що дозволило команді підтримувати темп до фінального свистка. Зазначимо також дебют за Зорю півзахисника Динамо Романа Саленка, що виступатиме за команду на правах оренди.

Варто зазначити, що це вже другий поспіль матч луганців на зборах без пропущених м’ячів. Перед цим Зоря знищила словенську команду в ще одному контрольному матчі (5:0).

Контрольний матч

Зоря (Луганськ, Україна) – Сараєво (Сараєво, Боснія і Герцеговина) 0:0

Зоря: Сапутін (Турбаєвський, 46), Башич, Джордан, Жуніньо, Пердута (Маткевич, 88), Дришлюк (Ескінья, 79), Попара (Малиш, 60), Саленко, Слесар (Горбач, 75), Вакула (Білоцерковець, 60), Будківський.

Запасні: Косівський, Яніч, Тронтель, Кораблін, Мічін, Кремчанін.