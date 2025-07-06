Зоря знищила словенську команду в контрольному матчі
Підопічні Віктора Скрипника здобули впевнену перемогу
близько 1 години тому
Фото: ФК Зоря
Луганська Зоря провела черговий контрольний матч на зборах у Словенії. Підопічні Віктора Скрипника розгромили словенську команду Єсеніце з рахунком 5:0.
Забитими м’ячами відзначилися Кирило Дришлюк, Навін Малиш, Володимир Білоцерковець, Пилип Будківський та Ігор Горбач.
Контрольний матч
Зоря – Єсеніце – 5:0
Голи: Дришлюк, 20, Малиш, 21, Білоцерковець, 30, Будківський, 50, Горбач, 64.
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