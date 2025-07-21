Луганська Зоря, яка представляє Українську Прем'єр-лігу, офіційно посилила склад, підписавши 25-річного центрального хавбека Руана Олівейру із бразильського клубу Метрополітано. Сторони уклали контракт, проте деталі угоди поки що не розголошуються.

«Ласкаво просимо Руана в нашу команду та бажаємо досягати нових вершин разом!», – написала пресслужба клубу.

Минулий сезон Олівейра провів в оренді у складі Куяби, яка виступає у другому дивізіоні в Бразилії. За цей період півзахисник відіграв 14 матчів, відзначившись двома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами.

За Метрополітано Руан також провів 14 зустрічей, у яких зумів відзначитись один раз. Раніше він захищав кольори Корінтіанса, де набрав 32 матчі, два голи та три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Зоря не запросить до своєї команди Владлена Юрченка.