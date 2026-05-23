Зоря перемогла Карпати у 30-му турі чемпіонату України
За Луганську забивали Вантух і Яніч
Луганська Зоря здобула вольову перемогу над львівськими Карпатами у заключному турі Української Прем’єр-ліги.
Рахунок у першому таймі відкрили господарі поля — у складі Карпат відзначився Бруніньйо.
Після перерви команда Віктора Скрипника зрівняла рахунок зусиллями Романа Вантуха. На 89-й хвилині поєдинку Андрій Яніч забив другий м'яч луганців і встановив фінальний результат.
УПЛ. 30-й тур
Карпати – Зоря – 1:2
Голи: Бруніньйо, 30 – Вантух, 74, Яніч, 90
За підсумками чемпіонату Зоря посіла восьме місце в турнірній таблиці, маючи в активі 46 очок. Карпати фінішували на дев'ятій сходинці з 41 балом.
