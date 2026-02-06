Загребське Динамо виявляє серйозний інтерес до захисника луганської Зорі Жана Тронтеля та вже зробило офіційну пропозицію щодо його придбання.

Як повідомляє zaryalg.com, хорватський клуб готовий заплатити за словенського футболіста 2,5 мільйона євро. Наразі Тронтель виступає на правах оренди за Горицю, де своєю грою привернув увагу гранда з Загреба. Інформації щодо відповіді Зорі на цю пропозицію поки немає.

У поточному сезоні Жан Тронтель провів 18 матчів у складі Гориці, відзначився одним забитим м’ячем та зробив три результативні передачі. Примітно, що свій єдиний гол захисник забив саме у ворота Динамо Загреб.

Контракт словенського футболіста із Зорею чинний до 30 червня 2027 року, а його трансферна вартість, за оцінками спеціалізованих ресурсів, становить 800 тисяч євро.