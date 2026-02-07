Лівий захисник Зорі Роман Вантух повністю відновився після травми. Він пропустив перший етап зборів команди в Туреччині, але в шостому за рахунком товариському матчі проти Анджіана (0:0) провів на полі 45 хвилин, відзначивши цим свій перший вихід у складі в 2026 році.

За інформацією Sport.ua, на даний момент у лазареті знаходиться лише один основний гравець Зорі Петар Мічин, який лікує травму коліна. Є надія, що на початок другої частини сезону він відновиться. Нігерійський легіонер Крістофер Нваєзе вже покинув розташування команди в Туреччині і продовжить лікування вдома.

Крім того, кілька футболістів юнацької команди повернулися в Україну і готуватимуться із Зорею U-19, де отримають більше ігрової практики. Офіційна частина сезону для Зорі стартує матчем проти Кудрівки 23 лютого.

