Зоря підсилилась вихованцем Хайдука
Всі деталі переходу
близько 2 годин тому
Домагой Єлавич / Фото - Широкий Брієг
Хорватський вінгер Широкого Брієга Домагой Єлавич підписав контракт із Зорею, повідомляє офіційний сайт клубу.
За даними Transfermarkt, боснійський клуб відпустив футболіста вільним агентом. Угода Єлавича із Зорею розрахована до 30 червня 2027 року.
Єлавич цього сезону провів за Широкий Брієг 20 матчів: забив 4 голи та віддав 3 асисти.
