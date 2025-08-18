Зоря оформила трансфер легіонера
Зоря проявляє предметний інтерес до 23-річного івуарійського форварда Сумалі Бакайоко, що виступає в чемпіонаті Албанії за клуб Егнатія, повідомляє SUPERLIGA SHQIPTARE.
Клуб УПЛ узгодив трансфер Бакайоко за 250 тисяч євро.
Головний тренер Віктор Скрипник вже встиг ознайомитися з футболістом та не заперечує його можливого трансферу.
У цьому сезоні Бакайоко провів 2 матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів та 4 у кваліфікації Ліги конференцій, де відзначився одним забитим м’ячем.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 300 тисяч євро.
