У шостому турі української Прем'єр-ліги Буковина у Кам'янці-Подільському приймала Зорю. Команди не змогли виявити сильнішого – зустріч завершилася результативною нічиєю.

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Гості активніше розпочали матч і вже на старті поєдинку відкрили рахунок. Пердута скористався нагодою та вразив ворота луганської команди, забезпечивши луганцям мінімальну перевагу.

Після пропущеного м’яча чернівчани почали діяти сміливіше й поступово перехопили ініціативу. Команда Сергія Шищенка створювала моменти біля воріт суперника, однак до завершення першого тайму зрівняти рахунок не змогла.

Після перерви Буковина наростила тиск. Луганці намагалися втримати перевагу, тоді як номінальні господарі шукали можливість для результативної атаки. Наприкінці зустрічі господарям усе ж вдалося відновити рівновагу.

Танковський забив вирішальний для Буковини м'яч і зробив рахунок 1:1. Після взяття воріт футболіст емоційно відсвяткував успіх, за що отримав жовту картку від арбітра.

У підсумку команди набрали по одному очку. Зоря має вісім балів і продовжує випереджати Буковину на один пункт.

УПЛ, шостий тур

Буковина – Зоря 1:1

Голи: Танковський, 81 – Пердута, 7

Буковина: Пеньков, Бусько, Карась, Приймак, Стасюк, Одінака (Дахновський, 46), Вітенчук, Задерака (Танковський, 70), Мор (Підлепенець, 65), Кожушко (Дадашов, 65), Кравчук (Клепач, 79).

Зоря: Сапутін, Пердута, Яньїч, Джордан, Мачелюк, Башич, Попара, Нестеренко (Глущенко, 72), Єлавич (Горбач, 65), Будківський, Слесар (Кушніренко, 46).

Попередження: Мор 4, Вітенчук 38, Танковський 82 – Нестеренко 33, Кушніренко 86, Башич 86, Попара 90+3