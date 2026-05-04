Сергій Разумовський

У 22-му турі української Прем'єр-ліги Зоря здобула важливу виїзну перемогу над Рухом. Луганська команда змогла переломити хід зустрічі після пропущеного м’яча та вирвала три очки наприкінці другого тайму.

Поєдинок для Зорі складався непросто. Рух активніше розпочав гру та зумів відкрити рахунок у середині першого тайму. На 21-й хвилині Ігор Невес відзначився забитим м’ячем і вивів львівську команду вперед.

Після перерви Зоря додала в активності та почала більше тиснути на оборону суперника. Результат прийшов на 60-й хвилині, коли Попара відновив рівновагу та повернув інтригу в матч. Після цього гості продовжили шукати свій шанс і в підсумку дотиснули Рух у заключній частині зустрічі.

Переможний м'яч на 85-й хвилині забив нападник Зорі Пилип Будківський. Для форварда цей м’яч став уже 11-м у нинішньому розіграші чемпіонату України. Завдяки цьому Будківський наблизився до лідера бомбардирської гонки Матвія Пономаренка з Динамо, в активі якого 12 голів.

Здобута перемога дозволила Зорі набрати 38 очок і піднятися вище в турнірній таблиці, випередивши Карпати, які мають 37 балів. Луганська команда продовжує боротьбу за вищі позиції та зміцнює свої шанси на успішне завершення сезону.

Рух, своєю чергою, залишився з 20 очками. Львівський клуб продовжує перебувати у складному турнірному становищі та залишається на відстані шести балів від порятунку із зони перехідних матчів.

УПЛ, 26-й тур

Рух – Зоря 1:2

Голи: Ігор Невес, 21 – Попара, 60, Будківський, 85

Рух: Герета, Роман, Слюсар, Товарницький, Кітела, Притула, Бойко, Таллес, Діалло (Себро, 83), Ігор Невес (Тутті, 78), Алмазбеков (Копина, 78).

Зоря: Сапутін, Жуніньйо (Пердута, 29), Джордан, Ескінья, Малиш (Горбач, 66), Кушніренко, Попара, Саллієу (Мічин, 46), Слесар, Будківський, Вантух

Попередження: Роман, 23 – Жуніньйо, 16, Джордан, 28, Попара, 68