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Зозуля: «Леоненко каже, що російські спортсмени не винні? А наші діти винні, жінки, яких зґвалтували?»

Футболіст вважає, що росіян взагалі неможна випускати з їхньої країни
Футбол Українські легіонери
14:48
Зозуля: «Леоненко каже, що російські спортсмени не винні? А наші діти винні, жінки, яких зґвалтували?»

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля розповів, які санкції мають ввестися проти російських спортсменів:

«У кого є російський паспорт – він не має права перетинати кордон своєї вонючої країни. Все. А то санкції ввели, але вони летять в Туреччину, а звідти потім летять в Європу і куди хочуть. Санкції є, але вони їх можуть обходити.

А всіх, у кого є російський паспорт, треба повернути - з Канади, Америки, Німеччини, Англії, Іспанії. А то вони там триндять забагато. Всі хай їдуть до себе додому і до свого президента і сидять там. Стосується всіх.

Те, що спортсменів виключили зі змагань, це навіть не обговорюється. Я бачив інтерв’ю Леоненка про те, що спортсмени не винні. Вибачте мене, а ті, хто помер, винні? Винні наші діти? Жінки, яких зґвалтували? Люди, які залишись без домівок? Російські спортсмени не винні? Та вони п#####и. От і все. Загнати всіх, у кого є російський паспорт в росію, і не випускати. Тільки так».

Також Зозуля розповів про те, як різко закінчилося «спорт внє палітікі».

Джерело: ua.tribuna.com Сергій Лук'яненко
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(Голосів: 3)

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Роман Зозуля

Коментарі 1

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17 липня 2022р. 15:44
І Леоненко теж п#####с.
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