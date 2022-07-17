Зозуля: «Леоненко каже, що російські спортсмени не винні? А наші діти винні, жінки, яких зґвалтували?»

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля розповів, які санкції мають ввестися проти російських спортсменів:

А всіх, у кого є російський паспорт, треба повернути - з Канади, Америки, Німеччини, Англії, Іспанії. А то вони там триндять забагато. Всі хай їдуть до себе додому і до свого президента і сидять там. Стосується всіх.

Те, що спортсменів виключили зі змагань, це навіть не обговорюється. Я бачив інтерв’ю Леоненка про те, що спортсмени не винні. Вибачте мене, а ті, хто помер, винні? Винні наші діти? Жінки, яких зґвалтували? Люди, які залишись без домівок? Російські спортсмени не винні? Та вони п#####и. От і все. Загнати всіх, у кого є російський паспорт в росію, і не випускати. Тільки так».