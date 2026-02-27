Зубков повернувся: Трабзонспор вдома розібрався з Карагюмрюком
Олександр вийшов на другий тайм
близько 4 годин тому
Олександр Зубков / Фото - Трабзонспор
Трабзонспор впевнено переграв Карагюмрюк в поэдинку 24 туру Суперліги. Матч у Трабзоні завершився з рахунком 3:1.
В першому таймі Онуачу та Верде обмінялись голами, а після поновлення гри дубль Нваіву остаточно зняв питання про переможця.
У матчі проит Карагюмрюка вперше після травми зіграв Олександр Зубков, який вийшов на другий тайм. Центрбек Арсеній Батагов провів на полі 90 хвилин.
Суперліга. 24 тур
Трабзонспор - Карагюмрюк 3:1
Голи: Онуачу, 20, Нваіву, 47, 50 - Верде, 28
