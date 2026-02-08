Кривдник Динамо потрапив під гарячу руку Трабзонспора. Відео
Батагов зіграв 90 хвилин
близько 1 години тому
Фото - Трабзонспор
Трабзонспор зіграв проти Самсунспора в 21-му турі Суперліги. Матч завершився з рахунком 3:0.
Голи у складі команди Фатіха Текке забивали Онуачу, на рахунку якого дубль та Мучі.
Серед українців у цьому матчі брав участь Арсеній Батагов, який відіграв 90 хвилин.
Олександр Зубков не поїхав з командою до Самсуна через травму.
Суперліга. 21 тур
Самсунспор - Трабзонспор 0:3
Голи: Онуачу 23, 81, Мучі, 90+1 (з пенальті)
14 лютого Трабзонспор вдома прийматиме Фенербахче (19:00).
