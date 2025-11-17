У мережі оприлюднені перші зображення оновленого виїзного комплекту форми національної збірної України з футболу. Хоча офіційна презентація ще не відбулася, відомий портал FootyHeadlines, який спеціалізується на достовірних інсайдах щодо футбольної екіпіровки, показав фото нової футболки.

Очікується, що комплект буде виконаний у звичних для команди кольорах. Футболка має традиційний синій відтінок, доповнений жовтими вставками на комірці й плечах. За інформацією джерела, компанія adidas використала той самий шаблон, що й для створення гостьової форми збірної Алжиру.

На початку листопада УАФ вже представила домашній комплект – основу складає жовтий колір, який поєднується з синіми елементами. Ця форма отримала унікальний, створений спеціально для збірної України дизайн.

Очікується, що синя форма уде презентована у лютому.

Нагадаємо, що збірна України обіграла Ісландію та вийшла в стикові матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.