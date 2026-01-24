Сергій Разумовський

УЄФА після звернення з боку Української асоціації футболу відкрив дисциплінарне провадження щодо поведінки гравця збірної Вірменії з футзалу дєніса нєвєдрова, який є натуралізованим уродженцем росії. Про це на запит Tribuna.com повідомили в УАФ.

Інцидент стався 22 січня після стартового матчу Євро, в якому збірна Вірменії обіграла збірну України (2:1). За інформацією джерела, одразу після фінального свистка нєвєдров вигукнув у камеру образливу фразу на адресу України: «Лохи, Україна! Лохи, на**й!».

Крім того, він опублікував сторіс в Instagram, де, за повідомленням УАФ, закрив прапор України емодзі. Після цих дій українська сторона звернулася до УЄФА з проханням дати оцінку поведінці гравця та розглянути питання в дисциплінарній площині.

Дєніс нєвєдров народився у російській федерації, а громадянство Вірменії отримав у 2021 році — тоді ж він почав виступати за національну збірну цієї країни. У його біографії також є виступи за росію U-21: на рахунку гравця 4 матчі на цьому рівні. На клубному рівні 31-річний футзаліст грає за команду Тюмень.