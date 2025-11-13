Футзальна збірна України показала приклад колегам-футболістам
Обігравши Францію на її майданчику
близько 3 годин тому
Національна збірна України з футзалу перемогла Францію у товариському матчі. Зустріч у Ліможі завершилась з рахунком 3:1.
Команда Олександра Косенка, яка готується до чемпіонату Європи 2026 року, не дозволила Франції взяти реванш за бронзовий фінал ЧС-2024.
Примітно, що спаринг наших футзалістів проти Les Bleus передував сьогоднішньому поєдинку між футбольними збірними Франції та України в рамках кваліфікації ЧС-2026.
Голами у складі України відзначилися Ігор Корсун, Владислав Первєєв та Ігор Чернявський, а Олександр Сухов зробив низку суперсейвів.
Переможна серія синьо-жовтих продовжена до 12 матчів поспіль.
Товариський матч
Франція - Україна 1:3
Голи: Бендалі, 36 – Корсун, 6 Первєєв, 25, Чернявський, 34