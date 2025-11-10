Франція – Україна, Україна – Ісландія: де та коли дивитися матчі відбору ЧС-2026
Команда Сергія Реброва проведе два вирішальні поєдинки групового етапу кваліфікації на Мундіаль
28 хвилин тому
У листопаді національна збірна України зіграє два ключові матчі у відборі до чемпіонату світу-2026. Уже в четвер, 13 листопада, синьо-жовті зустрінуться з Францією у Парижі, а 16 листопада проведуть домашній поєдинок проти Ісландії.
Матч з Францією відбудеться на стадіоні Парк де Пренс у столиці Франції. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.
Поєдинок Україна – Ісландія пройде у Варшаві на Стадіоні Війська польського, старт матчу – о 19:00.
Де дивитися матч Франція – Україна
Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі MEGOGO СПОРТ у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.
Після чотирьох турів відбірного циклу збірна України з 7 очками посідає друге місце у своїй групі. Франція лідирує з 10 балами, Ісландія має 4 очки, а Азербайджан з 1 пунктом замикає квартет.
Нагадаємо, що переможець групи отримає пряму путівку на чемпіонат світу-2026, а друга команда зіграє у стикових матчах плейоф.