У листопаді національна збірна України зіграє два ключові матчі у відборі до чемпіонату світу-2026. Уже в четвер, 13 листопада, синьо-жовті зустрінуться з Францією у Парижі, а 16 листопада проведуть домашній поєдинок проти Ісландії.

Матч з Францією відбудеться на стадіоні Парк де Пренс у столиці Франції. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Поєдинок Україна – Ісландія пройде у Варшаві на Стадіоні Війська польського, старт матчу – о 19:00.

Де дивитися матч Франція – Україна

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі MEGOGO СПОРТ у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Після чотирьох турів відбірного циклу збірна України з 7 очками посідає друге місце у своїй групі. Франція лідирує з 10 балами, Ісландія має 4 очки, а Азербайджан з 1 пунктом замикає квартет.

Нагадаємо, що переможець групи отримає пряму путівку на чемпіонат світу-2026, а друга команда зіграє у стикових матчах плейоф.