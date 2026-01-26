Голкіпер збірної України Олександр Сухов прокоментував розгромну перемогу в матчі другого туру групового етапу Євро-2026 проти Литви (4:1), у якому він знову вийшов на поле після травми.

Важливо було вийти і здобути перемогу, бо, можна сказати, після першої поразки в нас кожна гра йде на виліт, хоча ми й досі граємо у групі. З Литвою це була 1/16 фіналу, яку ми пройшли доволі впевнено. Далі - 1/8 з Чехією.

Я не скажу, що на мене дуже тисне відповідальність. Вона є, але якщо я бачу момент в якому я можу розіграти більшість для польових гравців, то я намагаюся це робити.

Я не ставлю перед собою задачу забити - я ставлю задачу виграти наступну гру. Якщо все ж вийде відзначитися голом, буде, звісно, приємно, але це не є моєю особливою метою, - сказав Сухов в інтерв'ю ua.tribuna.com.