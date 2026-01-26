Сергій Разумовський

Збірна Вірменії здобула другу перемогу поспіль на груповому етапі Євро-2026, у надрезультативному матчі обігравши збірну Чехії з рахунком 5:4. Поєдинок вийшов максимально бойовим і напруженим до фінального свистка: команди влаштували справжню перестрілку, а вирішальними стали реалізація моментів і холоднокровність у ключові хвилини. Для Вірменії цей успіх став важливим кроком у турнірній боротьбі, адже після двох турів команда має ідеальний показник – 6 очок.

Такий результат Вірменії напряму вплинув і на турнірні перспективи збірної України. Через те, що українці раніше поступилися Вірменії в очній зустрічі 1:2, вони вже не можуть претендувати на перше місце у групі за підсумками групового етапу. Річ у тім, що на Євро-2026 у разі рівності очок між командами головним критерієм визначення місць є саме результат особистих зустрічей, а не різниця м’ячів чи загальна результативність. Відповідно, навіть якщо Україна надалі набере стільки ж очок, як і Вірменія, перевага за регламентом буде на боці вірменської команди.

Водночас збірна України у другому турі зробила свою справу і впевнено взяла перші очки на турнірі. Українці розгромили збірну Литви з рахунком 4:1, продемонструвавши значно кращу якість гри в атаці та реалізацію моментів. Ця перемога дозволила команді набрати перші 3 очки й покращити ситуацію в таблиці. Тож далі для синьо-жовтих ключовим завданням стає виграти в Чехії та вийти з групи з другого місця.