Сергій Разумовський

Універсал Урагана та збірної України з футзалу Ілля Приходько увійшов в історію чемпіонатів Європи, ставши наймолодшим гравцем фінальної частини турніру. 18-річний українець встановив це досягнення під час матчу другого туру групового етапу проти збірної Литви, який завершився перемогою України з рахунком 4:1.

Приходько з’явився на паркеті, вийшовши на заміну з лави запасних, і саме цей вихід зафіксував нову вікову позначку для Євро з футзалу. На момент дебюту у фінальній частині континентальної першості йому було 18 років і 72 дні, що стало найнижчим показником за всю історію турніру.

Таким чином українець перевершив попередній рекорд, який належав італійцю Деннісу Берто. Той зіграв за збірну Італії 20 січня 2022 року в матчі проти Фінляндії (3:3) у віці 18 років і 173 дні, а тепер першість за наймолодшим учасником фінальної частини Євро перейшла до Приходька.

Нагадаємо, збірна України вже точно не виграє групу на Євро-2026.