Гравець збірної України Владислав Первєєв висловився щодо сенсаційної поразки в матчі стартового туру групового етапу Євро-2026 проти Вірменії (1:2).

Я вважаю, що не вдалося реалізувати свої гольові моменти. В цілому створили їх достатньо. Але це футзал, десь не пощастило, десь воротар виручав. Тому так. Причина поразки? Суперники забили на один гол більше, ніж ми. Ось і все. Знайшли свої моменти, реалізували їх. А ми, як я вже сказав, не змогли цього зробити сьогодні. На жаль.

Від голу емоції були незабутні. Це мій перший такий великий турнір у складі збірної, ще й перший гол в матчі. Я думаю, додав впевненості. Дуже був радий забити в цій грі.

В перерві тренери наголошували, щоб ми були більш зібраними в завершальній стадії, більш розкуті в атаці. Не боялися, створювали моменти та намагалися їх реалізувати. Що було після другого пропущеного голу? Одразу ж пішли грати з п'ятим польовим, намагатися врятувати результат цієї гри. Але не вийшло.

Так, це був принциповий матч для нас. Ми розуміли, що ця перемога потрібна не тільки збірній з футзалу, а й всій країні. Але, знову ж таки, сьогодні, мабуть, не наш день. Це спорт. Сьогодні перемогти не вдалося. Але Євро для нас не закінчується на цьому. У нас є всі шанси для виходу. Нам треба перемагати в інших матчах у групі. Тоді вже буде видно, — сказав Первєєв в інтервʼю «Чемпіону».