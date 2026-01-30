Гравець збірної України Даниіл Абакшин підсумував перемогу над Чехією з рахунком 5:3 у третьому турі групового етапу Євро. За словами футзаліста для синьо-жовтих уже стало певною тенденцією неідеально проводити стартовий матч. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Ми хотіли перемогти, щоб вийти у чвертьфінал і порадувати наших уболівальників, і нам це вдалося.

У нас уже як традиція: перший матч не завжди проходить вдало. Але ми зібралися разом і показали, на що здатні як команда.