Сергій Разумовський

У столичному Палаці спорту відбувся фінальний матч Кубка України сезону-2025/2026, у якому зустрілися рівненський Кардинал-Авангард та київський ХІТ. Напружений поєдинок завершився перемогою столичної команди з рахунком 2:1 після додаткового часу.

ХІТ активно розпочав фінал і вже на 6-й хвилині вийшов уперед завдяки голу Чернявського. Однак у другому таймі Кардинал-Авангард зумів відновити рівновагу — на 33-й хвилині відзначився Малиновський. Основний час матчу завершився внічию 1:1, тож доля трофея вирішувалася в екстратаймі.

У додатковий час вирішальний м’яч забив Педяш, який на 42-й хвилині приніс ХІТу перемогу та історичний трофей. Для київського клубу цей успіх став першим в історії у Кубку України.

Особливо примітно, що ХІТ здобув трофей лише з восьмої спроби. До цього кияни шість разів виходили до фіналу, але щоразу залишалися без перемоги. Тепер же столична команда змогла нарешті зламати невдалу традицію й уписати своє ім’я до числа володарів Кубка України.

Фінал Betking Кубка України-2025/2026

Кардинал-Авангард (Рівне) – ХІТ (Київ) 1:2 (д. ч.)

Голи: Малиновський, 33 – Чернявський, 6, Педяш, 42