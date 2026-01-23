Сергій Разумовський

Президент УАФ Андрій Шевченко публічно звернувся до збірної України з футзалу напередодні її старту на чемпіонаті Європи 2026 року, висловивши підтримку команді та побажавши успіху на континентальній першості. Про це поінформувала пресслужба Асоціації футзалу України, підкресливши важливість моральної підтримки для гравців перед початком турніру.

Свій перший матч на Євро-2026 команда Олександра Косенка провела 22 січня. Українці впевнено розпочали зустріч і вели в рахунку по ходу поєдинку, однак втримати перевагу не змогли (1:2). Суперником синьо-жовтих стала збірна Вірменії, для якої цей матч став дебютним на чемпіонатах Європи, що зробило підсумковий результат ще більш несподіваним.

Поразка від новачка турніру суттєво ускладнила становище української команди на старті змагань. Після першого туру групового етапу збірна України опинилася на останньому місці в групі B, що змушує команду максимально мобілізуватися перед наступними матчами та боротися за вихід до плейоф у значно складніших умовах.

Нагадаємо, гравець збірної Вірменії російського походження після вистражданої перемоги назвав українців «лохами». Це потрапило до ефіру.