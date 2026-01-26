Гравець збірної України Ігор Чернявський підсумував у ефірі MEGOGO розгромну перемогу в матчі другого туру групового етапу Євро-2026 проти Литви (4:1).

Ми вийшли налаштованими із самого початку. Домовлялися грати з першої до останньої хвилини. Вважаю, ми заслужили на цю перемогу.

Хочу подякувати литовським вболівальниками, які підтримують Україну. Ми це бачили і по матчах Жальгіріса. Чудова атмосфера, мені сподобалася.